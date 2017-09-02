Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: кризис вокруг КНДР можно урегулировать по аналогии с ядерной программой Ирана

Международная панорама
2 сентября, 12:20 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, сентября. /ТАСС

Канцлер ФРГ подчеркнула, что ситуация должна быть урегулирована мирно

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ выступила за мирное урегулирование кризиса вокруг ядерной программы КНДР и начало нового диалога по разоружению. Об этом она заявила в своем еженедельном сообщении, размещенном в субботу на сайте федерального правительства. По ее словам, в ситуации с Пхеньяном можно применить подходы, аналогичные усилиям международного сообщества по ограничению ядерной программы Ирана.

Смотрите также
Запуск ракет в рамках совместных учений США и Южной Кореи

"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДР

"Я убеждена, что ситуация должна быть урегулирована мирно, это должно нас сподвигнуть к новому диалогу о разоружении", - сказала глава кабмина ФРГ.

Она напомнила, что "спустя много лет с Ираном все же удалось добиться соглашения с помощью общих дипломатических усилий". "Аналогичные действия мы должны сейчас предпринять применительно к Северной Корее", - считает Меркель.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Очередной ракетный пуск КНДР осуществила 29 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Иран КНДР Япония Германия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не планирует в этом году участвовать в сессии Генассамблеи ООН
2
Источник: в Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2
3
Умер бывший мэр Владивостока Виктор Черепков
4
На Украине задержали брата Саакашвили и готовят к депортации
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
7
Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама