Меркель: кризис вокруг КНДР можно урегулировать по аналогии с ядерной программой Ирана

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БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ выступила за мирное урегулирование кризиса вокруг ядерной программы КНДР и начало нового диалога по разоружению. Об этом она заявила в своем еженедельном сообщении, размещенном в субботу на сайте федерального правительства. По ее словам, в ситуации с Пхеньяном можно применить подходы, аналогичные усилиям международного сообщества по ограничению ядерной программы Ирана.
"Я убеждена, что ситуация должна быть урегулирована мирно, это должно нас сподвигнуть к новому диалогу о разоружении", - сказала глава кабмина ФРГ.
Она напомнила, что "спустя много лет с Ираном все же удалось добиться соглашения с помощью общих дипломатических усилий". "Аналогичные действия мы должны сейчас предпринять применительно к Северной Корее", - считает Меркель.
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Очередной ракетный пуск КНДР осуществила 29 августа.