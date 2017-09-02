Финские социал-демократы выбрали кандидата на пост президента Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших финских политических сил - оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) - назвала в качестве своего кандидата в президенты страны депутата парламента Туулу Хаатайнен. Такое решение принял в субботу комитет партии по результатам внутрипартийного голосования.

Хаатайнен получила свыше 8 тыс. голосов, на 1 тыс. больше ближайшей конкурентки - депутата Маарит Фельдт-Ранты.

Теперь расклад перед президентскими выборами, которые намечены на 28 января 2018 года, практически ясен. Действующий президент Саули Ниинистё объявил о готовности участвовать в них, если его сторонникам удастся собрать 20 тыс. подписей в его поддержку - этот процесс еще не завершен. Также подписи собирают и сторонники еще одного возможного кандидата Пааво Вяюрюнена.

Кроме того, свою кандидатуру на пост главы государства назвала партия правительственной коалиции "Финляндский центр" (экс-премьер Матти Ванханен). Правительственная Национальная коалиционная партия и оппозиционная Христианская демократическая партия сообщили, что поддерживают Ниинистё, хотя он и идет на выборы как независимый кандидат.

От перешедших в оппозицию "Истинных финнов" на пост президента в начале августа выдвинута Лаура Хухтасаари. Свои кандидатов объявили и другие партии оппозиции - "Союз "зеленых" (Пекка Хаависто), "Левый союз" (Мерья Кюллёнен), Шведская народная партия (Нильс Торвальдс).

Общественное объединение "Синее будущее", которое отделилось от "Истинных финнов" и осталось в составе правительственной коалиции, остается единственным, пока не назвавшим возможных кандидатур. Поскольку это объединение еще не является партией, чтобы иметь возможность выдвинуть кандидата на президентский пост, ему необходимо будет собрать для этого 20 тыс. подписей.