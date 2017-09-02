СМИ: сирийские войска освободили от террористов район Укейрабат в провинции Хама

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Сирийская армия и отряды ополченцы овладели в субботу крупнейшим форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке провинции Хама. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, войска установили контроль над городом Укейрабат и 12 селениями, расположенными в его окрестностях.

Разгром банд ИГ в этом районе лишил противника плацдарма для нападений на позиции правительственных сил рядом со стратегическим шоссе Хама - Алеппо.

По информации телеканала, в руках террористов на востоке провинции остается лишь небольшой сектор площадью 10 кв. км.

В пятницу сирийские военнослужащие и ополченцы освободили 9 селений к востоку от города Сальмия (280 км от Дамаска) поблизости от шоссе Хама - Алеппо.

Войска преследуют банды ИГ в секторе Джуб-эль-Джаррах, который находится на севере провинции Хомс и примыкает к Укейрабату. По информации агентства САНА, в этом районе террористы выбиты из поселка Мунух, они понесли потери и отступили, бросив военную технику и склады с оружием.

В Сирийской пустыне к северу от Пальмиры армейские части и отряды ополченцев наступают из освобожденного оазиса Эс-Сухна на город Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который осажден бандами ИГ с 2014 года. Войска преодолели за сутки 25 км и вышли сейчас к административной границе между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.