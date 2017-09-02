Итальянский эсминец прибыл на Украину для проведения совместных учений

Спортивный директор "Барселоны" сообщил, что "Ливерпуль" запросил за Коутиньо €200 млнСпорт 2 сентября, 14:28
Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБРПроисшествия 2 сентября, 14:15
Путин поддержал идею создания новых мемориалов в память о погибших в войне 1941-1945 годовОбщество 2 сентября, 14:13
Путин передал врио главы Новгородской области обращения жителей региона с "Прямой линии"Политика 2 сентября, 13:52
Источник: Ан-2 во время полета в Балашихе задел крылом землю и упалПроисшествия 2 сентября, 13:35
Нетребко отменила первое в новом сезоне выступление в Венской опере из-за простудыКультура 2 сентября, 13:31
Российские и немецкие боксеры будут проводить совместные сборыСпорт 2 сентября, 13:23
Евсеев вернулся в тренерский штаб футбольного клуба "Амкар"Спорт 2 сентября, 13:20
Маслов: "Амкару" сложно конкурировать с другими командами в нынешней финансовой ситуацииСпорт 2 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Итальянский эсминец Luigi Durand De la Penne прибыл в порт Одессы, где с 4 по 7 сентября в рамках учебной практики курсантов пройдет ряд совместных с украинскими моряками мероприятий. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Как отметили в пресс-службе, программа визита предусматривает протокольную встречу итальянского и украинского командования, взаимное посещение курсантами итальянского эсминца и украинского фрегата Гетман Сагайдачный.
"В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами осуществят переход на катере к месту гибели итальянского корабля Alberto Rakia, где возложением венка на воду почтут память павших военных моряков", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Подобные визиты итальянских кораблей уже становятся традиционными. Так, в прошлом году Украину посетило учебное судно Palinuro с курсантами на борту.