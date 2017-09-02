Итальянский эсминец прибыл на Украину для проведения совместных учений

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Итальянский эсминец Luigi Durand De la Penne прибыл в порт Одессы, где с 4 по 7 сентября в рамках учебной практики курсантов пройдет ряд совместных с украинскими моряками мероприятий. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Как отметили в пресс-службе, программа визита предусматривает протокольную встречу итальянского и украинского командования, взаимное посещение курсантами итальянского эсминца и украинского фрегата Гетман Сагайдачный.

"В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами осуществят переход на катере к месту гибели итальянского корабля Alberto Rakia, где возложением венка на воду почтут память павших военных моряков", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Подобные визиты итальянских кораблей уже становятся традиционными. Так, в прошлом году Украину посетило учебное судно Palinuro с курсантами на борту.