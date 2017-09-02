СМИ: в Дании началось обсуждение законопроекта против "Северного потока - 2"

ТАСС, 2 сентября. Правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, который даст ему возможность помешать строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в субботу газета Politiken.

С предложением внести поправки в национальное законодательство датский кабмин выступил еще в апреле. Руководство страны хочет получить право отклонять проекты по прокладке трубопроводов через датские территориальные воды, руководствуясь внешнеполитическими соображениями и соображениями безопасности. В настоящий момент подобная заявка может быть отклонена только Датским энергетическим агентством и только, если строительство создает значительную экологическую угрозу. Как пишет Politiken, законопроект предполагает, что заявки на строительство должен будет также рассматривать МИД королевства.

Правящему в Дании коалиционному правительству меньшинства понадобится поддержка других парламентских партий, чтобы принять закон. Ранее представители многих политических объединений заявляли о своей готовности поддержать правительственную инициативу.

25 сентября, находясь в Осло, министр иностранных дел Дании Андерс Сумуэльсен заявил корреспонденту ТАСС, что рассчитывает на то, что новый закон будет принят в начале 2018 года.

Поданная заявка

Компания Nord Stream 2 AG в апреле передала Датскому энергетическому агентству заявку на получение разрешения на строительство морского трубопровода, а также отчет о потенциальном воздействии проекта на природную среду. Общественные слушания в Дании прошли 29 августа. До 19 сентября агентство будет принимать замечания и вопросы, касающиеся проекта, от органов власти, общественности и НПО.

Газопровод "Северный поток - 2" должен пересечь территориальные воды и исключительную экономическую зону Дании на участке протяженностью 139 км и пройти мимо датского острова Борнхольм. Разрешения на строительство должны дать и власти Германии, Россия, Финляндии и Швеции, через чьи воды также будет проходить новый газопровод. Международные консультации необходимо будет провести с Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".