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Бывший пресс-секретарь Белого дома перепутал свою преемницу в прощальном "твите"

Международная панорама
2 сентября, 14:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В прощальном письме, разосланном по внутренней электронной почте, Шон Спайсер также допустил ошибку

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своей записи в Twitter по случаю ухода из Белого дома дал неверную ссылку на профиль своей преемницы Сары Сандерс под их совместной фотографией, допустив при этом ошибку и в прощальном письме. Опечатку "в духе Спайсера" сразу же заметили пользователи социальных сетей.

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Спайсер принял решение оставить свой пост в июле из-за категорического несогласия с решением президента Дональда Трампа назначить американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Сам Скарамуччи на данный момент уже покинул это место, проработав меньше двух недель.

Спайсер выполнял свои обязанности до конца августа. В прощальном письме, разосланном по внутренней электронной почте сотрудникам аппарата Белого дома, он заявил, что для него было "честью всей жизни" работать в администрации Трампа. В этом тексте он допустил опечатку, написав: "Без этой потрясающей команды, собранной президентом, я бы не смог свою работу", пропустив слово "делать".

Но это была не единственная его оплошность. 31 августа Спайсер на своей странице в Twitter разместил общую фотографию с коллегами, на которой присутствовала его сменщица Сара Сандерс. Однако в подписи к фотографии он дал ссылку на учетную запись ее полной тезки, некой Сары Сандерс, у которой в Twitter  лишь 50 читателей и 13 записей на философские темы. Последняя датирована 15 мая 2011 года.

"Без опечатки это был бы не настоящий Спайсер", "Какой подходящий уход для господина Спайсера" - такими были комментарии пользователей Twitter.

Спайсер на посту пресс-секретаря Белого дома "прославился" некоторыми своими высказываниями. Так, в апреле ему пришлось извиняться за сравнение предположительно имевшей место в сирийской провинции Идлиб химической атаки с действиями Адольфа Гитлера. "Я пытался обратить внимание на ужасающие действия, которые (президент Сирии Башар) Асад предпринял в отношении собственного народа на прошлой неделе, использовав химическое оружие и газ, и я по ошибке использовал некорректное и бестактное сравнение с Холокостом", - признал он. Спайсер также неоднократно допускал оговорки и неточности.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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