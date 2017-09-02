Миграционная служба Украины отпустила брата Саакашвили

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Брата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Давида отпустили из Печерского отделения Госмиграционной службы (ГМС) в Киеве, куда он был доставлен в субботу для дальнейшей депортации. Об этом сообщил журналистам возле здания ГМС депутат Верховной рады, член партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

"Давид Саакашвили покинул Печерский райотдел ГМС и уехал домой (в свою квартиру в Киеве - прим. ТАСС)", - сказал Деревянко.

По его словам, в отделении полиции, куда ранее доставили Давида Саакашвили, находилась и глава департамента миграционной службы. Как рассказал Деревянко, на вопрос, является ли Давид задержанным, или он может уйти, директор департамента миграционной службы ответила "нет", после чего "Саакашвили встал и ушел".

По его словам, в полиции брату Саакашвили хотели вручить "протокол об административном нарушении, штраф и документ, что он должен покинуть территорию Украины в определенный период". "Если этого не произойдет, вступает в действие механизм принудительного выдворения", - отметил депутат.

Он добавил, что к Печерскому райотделу полиции Киева была вызвана оперативная группа полиции, которой сообщили "о преступлении сотрудниками правоохранительных органов". "Суть преступления - в незаконном задержании Давида Саакашвили", - заявил Деревянко, добавив, что в понедельник представители Саакашвили намерены обратиться в суд.