В Варшаве прошла акция против сноса в Польше памятников Красной армии

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Группа активистов в польской столице вышла на демонстрации против планов руководства страны снести памятники Красной армии. Акция прошла в субботу у здания посольства США.

"Во многих странах Европы организуются протесты, касающиеся разрушения в Польше, странах Балтии, на Украине советских памятников, мемориалов Красной армии", - сказал журналистам организатор акции Марчин Адам. По его утверждению, эти акции проходят у зданий посольств Польши в Москве, Афинах, Дублине, Берлине.

"В Варшаве мы пришли сюда к американскому посольству, чтобы показать, что именно в Вашингтоне находятся факторы, которые разжигают в этой группе стран определенную истерию, выливающуюся в войну с памятниками", - указал организатор, отметив, что он планирует в понедельник передать в посольство США письмо на имя президента Дональда Трампа. "Это послание с просьбой озвучить позицию Вашингтона по этому вопросу, пояснить, довольны ли США тем, что солдаты огромной антигитлеровской коалиции, погибавшие на польской земле, не могут иметь достойных мест памяти", - пояснил он.

По словам Адама, планы демонтажа советских памятников в Польше "недостойны". "Следует обратить внимание, что Германия эти памятники у себя сохраняет и заботится о них. Почему же Польша - страна, которая обязана советским солдатам за освобождение своей территории, за получение длинной границы и полного доступа к Балтийскому морю, - сейчас, спустя почти 30 лет после исчезновения Польской Народной Республики, накаляет эти настроения? Цель всего этого - обеспечение интересов США, чтобы из стран, соседствующих с РФ, сделать буферную зону", - отметил он.

Планы демонтажа

В июле власти Польши приняли поправки к закону о декоммунизации, в котором теперь утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже в октябре текущего года.

Институт национальной памяти Польши, которому в законе отведена роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, считает, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии.

МИД России назвал принятие нового закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. В свою очередь Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.