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Порошенко амнистировал участников силовой операции, совершивших нетяжкие преступления

Международная панорама
2 сентября, 17:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС

Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил уверенность, что если президент их помилует, то это поднимет авторитет вооруженных сил

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КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко по просьбе предстоятелей церквей и военных подписал закон об амнистии участников силовой операции в Донбассе, совершивших нетяжкие преступления. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Наши герои - военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, активно участвовал в АТО [силовой операции в Донбассе], но не совершил тяжких преступлений, чтобы государство пошло навстречу (этим людям в вопросе помилования - прим. ТАСС)", - сказал Порошенко.

Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил уверенность, что если президент их помилует, то это поднимет авторитет вооруженных сил. Он также поблагодарил Порошенко за создание "непобедимой" украинской армии.

В свою очередь майор Вооруженных сил Украины Игорь Герасименко заявил, что очень многие участники военных действий на востоке страны ожидают подписания данного закона.

Закон позволит выйти на свободу или вовсе избежать наказания участникам силовой операции в Донбассе с украинской стороны. Под его действие подпадут те из них, кто не совершил тяжких или особо тяжких преступлений. Ополченцев провозглашенных республик на востоке Украины он не коснется.

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