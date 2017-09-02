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В Узбекистан после семилетнего перерыва прибыли представители Human Rights Watch

Международная панорама
2 сентября, 20:23 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 2, сентября. /ТАСС

Отмечается, что запланировано также посещение общественных организаций и поездки в регионы страны

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ТАШКЕНТ, 2 сентября. /ТАСС/. Делегация международной неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch впервые после 2010 года прибыла в Узбекистан. Об этом в субботу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"В программе визита встречи в Олий Мажлиса (парламенте - прим. ТАСС) Республики Узбекистан, Верховном суде, Генеральной прокуратуре, министерствах иностранных, внутренних дел, юстиции, занятости и трудовых отношений", - говорится в сообщении. Отмечается, что запланировано также посещение общественных организаций и поездки в регионы страны.

В 2010 году предыдущее руководство Узбекистана посчитало, что правозащитники в своей деятельности на территории республики вышли за рамки прописанных в уставе организации полномочий. В результате представительство Human Rights Watch было закрыто, а сотрудничество заморожено.

Human Rights Watch основана в 1978, нынешнее название получила в 1988 году. Организация, штаб-квартира которой находится в США, занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, организация выступает против смертной казни и дискриминации на основе сексуальной ориентации, выступает за свободу вероисповедания и слова.

Ранее глава МИД Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан готов принять делегацию Human Rights Watch, в отношениях с которой образовалась пауза. "Это не значит, что мы окончательно порвали отношения и не хотим сотрудничать", - сказал он. При этом министр подчеркнул, что сотрудничество с подобными организациями должно основываться на взаимном уважении и недопущении вмешательства во внутренние дела.

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