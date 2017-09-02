Жене лидера венесуэльской оппозиции запретили выезжать из страны

ТАСС, 2 сентября. Активистка и супруга лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса Лилиан Тинтори в субботу сообщила, что у нее изъяли паспорт, и она не может покинуть территорию республики. Об этом она написала в своем Twitter.

"Мне только что запретили выезд из страны. Диктатура хочет помешать нам осуществить важное международное турне", - написала Тинтори. Она также опубликовала фотографию акта об изъятии паспорта.

#URGENTE Me acaban de prohibir de salida del país. La dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una gira internacional muy importante pic.twitter.com/3W4I5aBj79 — Lilian Tintori (@liliantintori) 2 September 2017

По словам Тинтори, она собиралась вместе с председателем парламента Хулио Борхесом отправиться в Европу, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем правительства Испании Мариано Рахоем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В пятницу Тинтори вызвали в суд в качестве подозреваемой в связи с тем, что в ее машине были обнаружены коробки с 200 млн боливар ($60 тыс.). Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что следствию необходимо проверить происхождение этих денег. По словам Тинтори, эти средства нужны были для лечения ее бабушки.

Леопольдо Лопес руководил антиправительственными манифестациями в Венесуэле в первом полугодии 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года политик был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В июле этого года он был переведен под домашний арест.