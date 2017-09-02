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Представители США заявили дипломатам РФ, что будут вести съемку торгпредства

Международная панорама
2 сентября, 22:50 UTC+3

Руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин отметил, что к осмотру были допущены двое сотрудников российского посольства

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Представители властей США заявили российским дипломатам, что намерены произвести съемку здания торгпредства РФ после состоявшегося в субботу его фактического перехода под контроль американской стороны. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

"Наши сотрудники покинули территорию торгпредства. Представители американских властей там остаются. Что они там делают сейчас, не известно. Было заявлено, что они там будут проводить съемку", - сказал дипломат.

Он также уточнил, что к осмотру были допущены двое сотрудников российского посольства. "Они присутствовали при осмотре. Двое сотрудников посольства", - отметил Лахонин.

При этом он пояснил, что российские дипломаты получили возможность наблюдать только за частью такой деятельности американских должностных лиц. "Да, на каком-то этапе им [российским дипломатам] сказали покинуть территорию", - заявил пресс-секретарь посольства.

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Американская сторона считает, что торгпредство России в Вашингтоне с 14:00 субботы по местному времени (21:00 мск) не имеет дипломатического иммунитета. Это подтвердил в беседе с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, торговый представитель России в США Александр Стадник. Комплекс по существу перешел под контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США.

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