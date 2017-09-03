Лидер "свободных демократов" ФРГ предложил вынести вопрос Крыма "за скобки" отношений с РФ

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БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер вновь призвал вывести ситуацию вокруг Крыма из контекста отношений с Россией. Свою позицию он изложил в интервью воскресной газете Bild am Sonntag.
"Мы хотим вынести этот конфликт за скобки и посмотреть, будет ли Россия двигаться по другим вопросам", - сказал он. "Мы увязываем готовность к диалогу с последствиями, - добавил политик. - Если [президент РФ Владимир] Путин будет готов двигаться, хорошо. Если нет, то мы должны будем подумать о последствиях и отказаться от проектов [строительства новых] газопроводов".
В начале августа Линднер предложил германским политикам относиться к проблеме Крыма как к "долгосрочному временному состоянию".
В интервью Bild am Sonntag он заявил, что не считает свою инициативу недипломатичной. "Да, оккупация Крыма была нарушением международного права и неприемлема. Но нельзя просто смотреть на спираль эскалации и гонки вооружений, как того хотят "зеленые", - пояснил лидер СвДП.