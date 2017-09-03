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СМИ: КНДР разработала водородную бомбу, которая может быть установлена на МБР

Международная панорама
3 сентября, 2:12 UTC+3 ТАСС

По данным СМИ, инспекцию бомбы уже провел лидер КНДР Ким Чен Ын

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© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 3 сентября. КНДР разработала водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

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Об этом в воскресенье сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что инспекцию бомбы уже провел лидер КНДР Ким Чен Ын.

КНДР провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" 29 августа. По данным правительства Японии, ракета преодолела около 2,7 тыс. км, высота ее траектории достигала 550 км. Она пролетела над островом Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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