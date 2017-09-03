СМИ: КНДР разработала водородную бомбу, которая может быть установлена на МБР

ТАСС, 3 сентября. КНДР разработала водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Об этом в воскресенье сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что инспекцию бомбы уже провел лидер КНДР Ким Чен Ын.

КНДР провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" 29 августа. По данным правительства Японии, ракета преодолела около 2,7 тыс. км, высота ее траектории достигала 550 км. Она пролетела над островом Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.