СМИ: КНДР разработала водородную бомбу, которая может быть установлена на МБР

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ТАСС, 3 сентября. КНДР разработала водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).
Об этом в воскресенье сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что инспекцию бомбы уже провел лидер КНДР Ким Чен Ын.
КНДР провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" 29 августа. По данным правительства Японии, ракета преодолела около 2,7 тыс. км, высота ее траектории достигала 550 км. Она пролетела над островом Хоккайдо и упала в Тихий океан.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.