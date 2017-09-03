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СМИ: КНДР могла осуществить ядерное испытание

Международная панорама
3 сентября, 6:55 дата обновления: 3 сентября, 7:11 UTC+3

По данным NHK, на территории страны зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании

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© AP Photo/Wong Maye-E, File

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету, ядерное испытание.

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Об этом сообщило японское общественное телевидение NHK.

Отмечается, что на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.

Ранее южнокорейская разведка признала, что власти КНДР завершили приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных тоннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны.

С 2006 года КНДР провела пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. За этим последовали санкции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна. В марте текущего года военные Республики Корея заявили, что КНДР начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.

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