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Абэ приказал держать связь с РФ и КНР из-за возможного ядерного испытания КНДР

Международная панорама
3 сентября, 7:23 дата обновления: 3 сентября, 7:38 UTC+3

Премьер Японии отметил, что идет сбор и анализ всей необходимой информации

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© AP Photo/Shizuo Kambayashi, File

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился поддерживать тесные контакты с США, Южной Кореей, Россией и Китаем в связи с возможным ядерным испытанием КНДР. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая перед журналистами.

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"Мы занимаемся сбором и анализом всей необходимой информации. Я уже отдал приказ поддерживать тесные контакты с США, Южной Кореей, Россией и Китаем", - подчеркнул глава правительства. Он отметил, что если КНДР действительно осуществила шестое ядерное испытание, "это совершенно неприемлемо и заслуживает решительного протеста".

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в свою очередь пообещал, что вся информация о сложившейся ситуации будет своевременно и в полном объеме предоставляться соотечественникам.

Японское правительство также сообщило, что страна в срочном порядке созывает Совет национальной безопасности.

В заседании национального Совбеза примут участие премьер, главы внешнеполитического и оборонного министерств, а также главы ведомств, отвечающие за обеспечение национальной безопасности.

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Абэ, Синдзо
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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