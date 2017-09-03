Абэ приказал держать связь с РФ и КНР из-за возможного ядерного испытания КНДР

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился поддерживать тесные контакты с США, Южной Кореей, Россией и Китаем в связи с возможным ядерным испытанием КНДР. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая перед журналистами.
"Мы занимаемся сбором и анализом всей необходимой информации. Я уже отдал приказ поддерживать тесные контакты с США, Южной Кореей, Россией и Китаем", - подчеркнул глава правительства. Он отметил, что если КНДР действительно осуществила шестое ядерное испытание, "это совершенно неприемлемо и заслуживает решительного протеста".
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в свою очередь пообещал, что вся информация о сложившейся ситуации будет своевременно и в полном объеме предоставляться соотечественникам.
Японское правительство также сообщило, что страна в срочном порядке созывает Совет национальной безопасности.
В заседании национального Совбеза примут участие премьер, главы внешнеполитического и оборонного министерств, а также главы ведомств, отвечающие за обеспечение национальной безопасности.