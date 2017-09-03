Южная Корея созывает Совет нацбезопасности в связи с землетрясением в КНДР

ТАСС, 3 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает Совет национальной безопасности в связи с зафиксированным в воскресенье в КНДР землетрясением, которое может свидетельствовать о подземном ядерном испытании. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее южнокорейская разведка признала, что власти КНДР завершили приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных тоннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны. За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016-м. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. В марте этого года южнокорейские военные заявили, что Пхеньян начал подготовку к испытанию ядерного устройства нового типа.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.