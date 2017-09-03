Правительство Японии сообщило, что магнитуда землетрясения в КНДР составила 6,1

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Магнитуда землетрясения, зафиксированного в воскресенье на территории КНДР, составила 6,1. Об этом в воскресенье объявило правительство Японии.
По данным, полученным национальным метеорологическим управлением Японии, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 12:29 по местному времени (06:29 мск). Подчеркивается, что очаг землетрясение залегал на глубине меньше 1 км.
Такие данные могут свидетельствовать о том, что КНДР провела подземное ядерное испытание. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже подчеркнул, что "существует возможность, что землетрясение имело не природный характер", и отметил, что в настоящее время осуществляется сбор и анализ всей соответствующей информации.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.