СМИ: КНДР без сомнений провела ядерное испытание

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР явно провела ядерное испытание. Об этом в воскресенье сообщило японское агентство Kyodo.

"Без сомнений, это было ядерное испытание", - приводит оно слова правительственного чиновника.

Официально японское правительство эту оценку пока не подтвердило. Премьер-министр Синдзо Абэ и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга подчеркнули, что "такая вероятность существует" и что в настоящее время ведется сбор и проверка всей соответствующей информации.

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Это может свидетельствовать о новом подземном испытании.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.