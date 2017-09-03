Самолеты сил самообороны Японии проверяют атмосферу на повышение уровня радиации

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Самолеты воздушных сил самообороны Японии в настоящее время занимаются проверкой атмосферы на возможное повышение уровня радиации в свете потенциального ядерного испытания КНДР. Об этом сообщило в воскресенье министерство обороны Японии.

Отмечается, что самолеты сил самообороны страны были направлены в сторону Японского моря, где они проведут замер уровня радиоактивных частиц в атмосфере.

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Это может свидетельствовать о новом подземном испытании. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже подчеркнул, что "существует возможность, что землетрясение имело не природный характер", и отметил, что в настоящее время осуществляется сбор и анализ всей соответствующей информации.