Самолеты сил самообороны Японии проверяют атмосферу на повышение уровня радиации

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Самолеты воздушных сил самообороны Японии в настоящее время занимаются проверкой атмосферы на возможное повышение уровня радиации в свете потенциального ядерного испытания КНДР. Об этом сообщило в воскресенье министерство обороны Японии.
Отмечается, что самолеты сил самообороны страны были направлены в сторону Японского моря, где они проведут замер уровня радиоактивных частиц в атмосфере.
На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Это может свидетельствовать о новом подземном испытании. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже подчеркнул, что "существует возможность, что землетрясение имело не природный характер", и отметил, что в настоящее время осуществляется сбор и анализ всей соответствующей информации.