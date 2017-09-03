Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолеты сил самообороны Японии проверяют атмосферу на повышение уровня радиации

Международная панорама
3 сентября, 7:55 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, сентября. /ТАСС

В районе Японского моря проведут замер уровня радиоактивных частиц

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Самолеты воздушных сил самообороны Японии в настоящее время занимаются проверкой атмосферы на возможное повышение уровня радиации в свете потенциального ядерного испытания КНДР. Об этом сообщило в воскресенье министерство обороны Японии.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

Отмечается, что самолеты сил самообороны страны были направлены в сторону Японского моря, где они проведут замер уровня радиоактивных частиц в атмосфере.

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Это может свидетельствовать о новом подземном испытании. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже подчеркнул, что "существует возможность, что землетрясение имело не природный характер", и отметил, что в настоящее время осуществляется сбор и анализ всей соответствующей информации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Япония направила КНДР решительный протест в связи с ядерным испытанием
2
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
3
Госдепартамент подтвердил, что Россия освободила три дипобъекта в США
4
Захарова: занимающиеся обысками загранучреждений сотрудники ФБР чувствуют себя униженными
5
Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
6
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
7
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама