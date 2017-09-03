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КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы

Международная панорама
3 сентября, 9:40 дата обновления: 3 сентября, 10:15 UTC+3

В результате испытаний Китайский сейсмологический центр зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ПХЕНЬЯН, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР осуществила успешное испытание ядерной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в воскресенье сообщило Корейское центральное телевидение.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"В соответствии с распоряжением Трудовой партии Кореи [ТПК] о разработке стратегического ядерного оружия наши атомщики успешно испытали на севере страны водородную бомбу для межконтинентальных боеголовок", - говорится в сообщении.

Распоряжение о проведении очередных ядерных испытаний было отдано Политбюро ЦК ТПК в воскресенье ночью в 03:00 по местному времени (21:30 мск, суббота).

В результате очередного, шестого по счету ядерного испытания КНДР, Китайский сейсмологический центр зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6 соответственно, предполагаемую причину которых китайские специалисты охарактеризовали как "взрыв и обрушение".

В воскресенье KCNA сообщило, что КНДР разработала новую водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечалось, что бомба была представлена во время инспекции, которую провел лидер КНДР Ким Чен Ын в Институте ядерных разработок. Также подчеркивалось, что ее мощность может варьироваться от десятков до сотен килотонн, а все компоненты боезаряда производятся на территории страны.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

 

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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