КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы

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ПХЕНЬЯН, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР осуществила успешное испытание ядерной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в воскресенье сообщило Корейское центральное телевидение.
"В соответствии с распоряжением Трудовой партии Кореи [ТПК] о разработке стратегического ядерного оружия наши атомщики успешно испытали на севере страны водородную бомбу для межконтинентальных боеголовок", - говорится в сообщении.
Распоряжение о проведении очередных ядерных испытаний было отдано Политбюро ЦК ТПК в воскресенье ночью в 03:00 по местному времени (21:30 мск, суббота).
В результате очередного, шестого по счету ядерного испытания КНДР, Китайский сейсмологический центр зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6 соответственно, предполагаемую причину которых китайские специалисты охарактеризовали как "взрыв и обрушение".
В воскресенье KCNA сообщило, что КНДР разработала новую водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечалось, что бомба была представлена во время инспекции, которую провел лидер КНДР Ким Чен Ын в Институте ядерных разработок. Также подчеркивалось, что ее мощность может варьироваться от десятков до сотен килотонн, а все компоненты боезаряда производятся на территории страны.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.