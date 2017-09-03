Премьер Японии назвал ядерное испытание КНДР совершенно неприемлемым

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Шестое ядерное испытание КНДР несет с собой угрозу всему международному сообществу и является совершенно неприемлемым. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Ядерное испытание Северной Кореи - откровенное и грубое нарушение действующих резолюций Совета Безопасности ООН и серьезная угроза безопасности региона и всего международного сообщества. Это совершенно неприемлемо", - подчеркивается в заявлении премьера.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов мощность "искусственного" землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание.

Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного в воскресенье КНДР заряда может достигать 100 килотонн.