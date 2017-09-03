Опрос: больше половины японцев выступают за усиление давления на КНДР

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Больше половины жителей Японии выступают за усиление давления на КНДР в связи с продолжающимися ракетными запусками. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного агентством Kyodo.
По данным опроса, 52,6% респондентов выступили за усиление давления на Пхеньян. Важность диалога, в свою очередь, подчеркнули 42,7% опрошенных.
Необходимо отметить, что опрос Kyodo проводился до того, как КНДР объявила об успешном испытании в воскресенье водородной бомбы.