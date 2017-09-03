Мун Чжэ Ин: Южная Корея примет максимальные контрмеры в ответ на ядерное испытание КНДР

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ТАСС, 3 сентября. /ТАСС/. Южная Корея совместно с международным сообществом примет максимально возможные контрмеры в ответ на ядерное испытание КНДР. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
"Совместно с международным сообществом мы примем максимально возможные контрмеры", - говорится в заявлении президента, распространенном канцелярией Голубого дома.
Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного в воскресенье КНДР заряда может достигать 100 килотонн.