Япония повторно созывает Совет национальной безопасности

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Япония второй раз за день созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом в воскресенье объявило правительство Японии.
В заседании, помимо премьер-министра Синдзо Абэ, примут участие главы внешнеполитического и оборонного министерств, а также представители ведомств, отвечающих за обеспечение национальной безопасности.
По итогам первого заседания, которое было созвано вскоре после появлении информации о землетрясении на территории КНДР, глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Пхеньян провел шестое ядерное испытание. Глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия КНДР являются непростительными и что северокорейской стороне по дипломатическим каналам был направлен решительный протест.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.