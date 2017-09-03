Япония повторно созывает Совет национальной безопасности

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Япония второй раз за день созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом в воскресенье объявило правительство Японии.

В заседании, помимо премьер-министра Синдзо Абэ, примут участие главы внешнеполитического и оборонного министерств, а также представители ведомств, отвечающих за обеспечение национальной безопасности.

По итогам первого заседания, которое было созвано вскоре после появлении информации о землетрясении на территории КНДР, глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Пхеньян провел шестое ядерное испытание. Глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия КНДР являются непростительными и что северокорейской стороне по дипломатическим каналам был направлен решительный протест.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.