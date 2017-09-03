Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FT: Brexit может никогда не состояться из-за разногласий внутри основных партий

Международная панорама
3 сентября, 11:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, сентября. /ТАСС

Лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл в интервью газете объяснил развитие подобного сценария существующей "напряженностью внутри основных политических партий"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) может никогда не состояться из-за разногласий внутри основных политических партий. Такое мнение выразил лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл, сообщает в воскресенье газета Financial Times.

Смотрите также

Годовщина Brexit: как Великобритания выходит из ЕС

"Я думаю, более чем вероятно, что Brexit может никогда не состояться", - сказал Винс Кейбл, объяснив развитие подобного сценария существующей "напряженностью внутри основных политических партий".

Газета The Daily Telegraph ранее информировала, что сторонники евроинтеграции в правящей в Великобритании Консервативной партии готовятся сорвать принятие законопроекта (билля) об отмене действия общеевропейского законодательства в рамках процесса выхода из состава ЕС. По ее данным, не менее шести депутатов-консерваторов готовы поддержать своих политических оппонентов, главным образом из Лейбористской партии, и выступить против ключевой части законопроекта о Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. При этом, согласно графику, Евросоюз Великобритания должна покинуть до конца марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы
2
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Вадим Васильев: переход Мбаппе в ПСЖ — самая успешная сделка мирового футбола
5
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
6
Путин назвал стратегические задачи нефтегазовой промышленности России
7
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама