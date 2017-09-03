FT: Brexit может никогда не состояться из-за разногласий внутри основных партий

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) может никогда не состояться из-за разногласий внутри основных политических партий. Такое мнение выразил лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл, сообщает в воскресенье газета Financial Times.

"Я думаю, более чем вероятно, что Brexit может никогда не состояться", - сказал Винс Кейбл, объяснив развитие подобного сценария существующей "напряженностью внутри основных политических партий".

Газета The Daily Telegraph ранее информировала, что сторонники евроинтеграции в правящей в Великобритании Консервативной партии готовятся сорвать принятие законопроекта (билля) об отмене действия общеевропейского законодательства в рамках процесса выхода из состава ЕС. По ее данным, не менее шести депутатов-консерваторов готовы поддержать своих политических оппонентов, главным образом из Лейбористской партии, и выступить против ключевой части законопроекта о Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. При этом, согласно графику, Евросоюз Великобритания должна покинуть до конца марта 2019 года.