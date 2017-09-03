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СМИ: новым министром обороны Индии назначена Нирмала Ситараман

Международная панорама
3 сентября, 11:59 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 3, сентября. /ТАСС

Ситараман стала второй женщиной в индийской истории, получившей эту должность

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Новым министром обороны Индии стала Нирмала Ситараман, занимавшая пост министра торговли и промышленности страны. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, она стала второй женщиной, получившей эту должность в индийской истории, - первой была Индира Ганди, совмещавшая этот пост с постом премьера в 1975 году и в 1980-1982 гг.

По данным телеканала, ранее занимавший должности министра финансов и министра обороны Арун Джейтли сохранит пост министра финансов. Джейтли неоднократно заявлял, что ему трудно совмещать две столь важные должности и он намерен сосредоточиться только на финансовых вопросах.

Премьер-министр Индии произвел в воскресенье серию перестановок в правящем кабинете.

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