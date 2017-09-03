Незамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДР

Пхеньян 3 сентября объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Японские и южнокорейские сейсмологи сообщают, что, по их оценкам, мощность землетрясения техногенного характера, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда состоялось пятое ядерное испытание. Сеул считает, что мощность взорванного заряда может достигать 100 килотонн и не исключает возможности военного ответа.

"Время безвозвратно упущено"

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что никаких рычагов воздействия на ядерную программу КНДР, кроме переговоров, не существует. Такое мнение сенатор высказал в воскресенье ТАСС.

"Сегодня США надо понять, что время безвозвратно упущено, и любое давление на Северную Корею контрпродуктивно. Никаких рычагов воздействия на нее, кроме переговоров, кроме диалога, нет. Россия готова принять в них самое активное участие", - сказал Клинцевич.

Он отметил, что в сообщении Пхеньяна об испытании водородной бомбы обращает на себя внимание утверждение, что заряд может быть помещен на баллистическую ракету.

"По сути, это незамаскированная угроза США и их союзникам на Дальнем Востоке. Словом, ситуация день ото дня становится все опаснее. Тем более что никто толком не знает, идет ли речь о блефе со стороны КНДР, или она действительно обладает такими возможностями", - сказал Клинцевич.

"Такие ошибочные действия не на пользу КНДР"

Китайские власти решительно осуждают действия КНДР, испытавшей водородную бомбу и не принимающей во внимание негативную позицию ООН по ракетно- ядерной программе Пхеньяна. Об этом в воскресенье сообщил МИД КНР.

"Несмотря на подавляющее неприятие со стороны международного сообщества, КНДР в очередной раз провела ядерные тесты. Правительство Китая выражает по этому поводу свой категоричный протест", - отмечается в заявлении министерства, опубликованном на официальном сайте.

"Нераспространение ядерного оружия на Корейском полуострове и его денуклеаризация, поддержание мира и стабильности в Северо-Восточной Азии - неизменная позиция Пекина, совпадающая с подавляющим мнением мировой общественности, - говорится в сообщении. - Мы с настойчивостью обращаемся к северокорейской стороне с тем, чтобы она должным образом отреагировала на устремления ООН по проблеме денуклеаризации полуострова".

В документе подчеркивается, что Пхеньян должен четко придерживаться соответствующих резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, прекратить предпринимать шаги, в результате которых проблема урегулирования межкорейских отношений оказалась в замкнутом порочном круге. "Такие ошибочные действия не на пользу КНДР - необходимо вернуться к диалогу по мирному урегулированию, - отмечается в заявлении. - В свою очередь Китай намерен твердо придерживаться всех резолюций СБ ООН, учитывая мнение мировой общественности".

"Дерзкий вызов"

По мнению главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, испытание водородной бомбы КНДР является вызовом в адрес международного сообщества, но силовой вариант решения проблемы исключен.

"Проведенные КНДР испытания водородной бомбы - очередной дерзкий вызов в адрес международного сообщества, заслуживающий осуждения", - сказал он. "Однако по большому счету, это испытание ничего не изменило в существующих раскладах. Силовой вариант решения проблемы исключен. Его последствия будут катастрофичны и непредсказуемы, полагаю, что задача КНДР - убедить мир именно в этом", - добавил сенатор.

"Свидетельство прогресса ядерной программы КНДР"

Подтверждение проведения ядерного испытания может стать свидетельством прогресса ядерной программы КНДР. Пхеньян должен воздержаться от новых ядерных испытаний и присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил в воскресенье исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

"Наши станции мониторинга зафиксировали необычную сейсмическую активность в КНДР. Анализ показал, что произошедшее событие было мощнее, чем похожая активность в сентябре прошлого года. По первоначальным данным, активность произошла в районе ядерного полигона КНДР", - говорится в заявлении Зербо.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

По его словам, в настоящее время эксперты ПК ОДВЗЯИ детально изучают ситуацию и в кратчайшие сроки подготовят доклад для стран - участниц комиссии в Вене. "Если подтвердится, что произошло ядерное испытание - это станет свидетельством прогресса ядерной программы КНДР. Это станет нарушением положения против проведения ядерных испытаний, которое соблюдается всеми странами за исключением одной с 1996 года", - отметил он.

Как особо подчеркнул Зербо, "произошедшее событие также подчеркивает необходимость того, чтобы международное сообщество приняло решение о юридически обязывающем запрещении ядерных испытаний". "Я настоятельно призываю КНДР воздерживаться от дальнейших ядерных испытаний и присоединиться к 183 государствам, подписавшим Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Я искренне надеюсь, что это послужит окончательным призывом к международному сообществу объявить вне закона все ядерные испытания и послужит вступлением ДВЗЯИ в силу", - заключил он.

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ стран. Основной задачей этой комиссии является проведение необходимых мероприятий по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту запуска Договора верификационного механизма. Поскольку ДВЗЯИ еще не вступил в силу, организация называется Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Чрезвычайно печальное событие"

Новое ядерное испытание КНДР стало свидетельством игнорирования требований международного сообщества отказаться от развития ядерной программы и соблюдать резолюции СБ ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил в воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Новое ядерное испытание КНДР - чрезвычайно печальное событие. Это ядерное испытание, которое последовало за двумя испытаниями в прошлом году и стало шестым с 2006 года, полностью игнорирует неоднократные требования международного сообщества", - говорится в заявлении Амано.

Как отметил Амано, "Совет Безопасности ООН в своих резолюциях подчеркивал, что КНДР должна отказаться от дальнейших ядерных испытаний, отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ в полной форме, поддающейся проверке". "Я вновь настоятельно призываю КНДР в полной мере выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. Агентство продолжает внимательно следить за развитием ядерной программы КНДР, что вызывает серьезную озабоченность. Мы по-прежнему готовы содействовать его мирному урегулированию", - повторил в очередной раз гендиректор МАГАТЭ.

"Вероятность исключить не можем"

Правительство Японии допускает, что КНДР в воскресенье действительно провела испытание водородной бомбы. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Вероятность того, что в этот раз было произведено испытание водородной бомбы, мы исключить не можем", - подчеркнул он. Ранее японское правительство официально констатировало, что КНДР осуществила очередное, уже шестое по счету ядерное испытание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил проведение шестого ядерного испытания КНДР. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на официальном сайте альянса.

Дестабилизирующее поведение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил проведение шестого ядерного испытания КНДР. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на официальном сайте альянса.

Североатлантический альянс "обеспокоен дестабилизирующим поведением КНДР, которое угрожает региональной и международной безопасности", заявил Столтенберг. "[Северокорейский] режим должен незамедлительно прекратить всю ядерную и ракетную деятельность на всесторонней, поддающейся контролю и необратимой основе", - говорится в заявлении.

Генсек НАТО также призвал Пхеньян вновь вступить в диалог с международным сообществом, уважать международные обязательства и прекратить угрозы и действия, которые приводят к обострению напряженности.