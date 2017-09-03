Си Цзиньпин призвал страны БРИКС объединить усилия для решения конфликтов в Сирии и Ливии

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС должны взять на себя ответственность за мир на планете, их усилия, в частности, могли бы способствовать урегулированию конфликтов в Сирии, Ливии, решению палестино-израильского вопроса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Делового форума стран БРИКС в городе Сямэнь, предшествующем встрече лидеров стран объединения.

"Обеспечение мира на планете и создание новой системы безопасности - это прямая задача БРИКС", - сказал он.

"Я уверен, что если мы приложим общие и твердые усилия в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, ему не будет места на Земле, - отметил председатель КНР. - Если мы приложим общие усилия для политического урегулирования переговорным путем вопросов Сирии, Ливии, палестино-израильских отношений, войны не будет. Беженцы смогут вернуться на родину".

Си Цзиньпин отметил, что мир и развитие - взаимозависимы. Хотя, по его словам, благодаря общим усилиям в последние десятилетия на планете в общем удается обеспечить стабильность, в некоторых регионах сохраняются конфликты, угроза терроризма, проблемы с обеспечением информационной безопасности.

"Надо обеспечить поддержку устава ООН и его принципов, строить многополярный мир и демократичные международные отношения, выступать против гегемонии на международной арене, - указал в связи с этим председатель КНР. - Необходимо придерживаться концепции безопасности, построенной на взаимодействии, общности и сочетании интересов, и тем самым содействовать решению важных международных политических проблем".

О БРИКС

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности.

Помимо официальных саммитов, лидеры БРИКС продолжают практику неформальных встреч в рамках крупных международных мероприятий. Кроме того, проходят переговоры на уровне глав МИД, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства и секретарей советов безопасности. В рамках БРИКС действуют рабочие группы: по информационной безопасности, сельскому хозяйству, здравоохранению, науке и инновациям.