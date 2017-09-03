Правительство ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года

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КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Транш от Европейского союза Украине в размере €600 млн поступит не ранее января 2018 года. Об этом заявил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС на Украине Жослин Гитон в интервью агентству Украинские новости.
"Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года", - сообщил Гитон, заверив, что "сроки - это сугубо технический вопрос".
Он напомнил, что "программа макрофинансовой помощи была принята несколько лет назад, и сроки предоставления каждого транша были установлены изначально". В то же время Гитон отметил, что Евросоюз "все еще очень ждет, что все условия будут выполнены".
В марте Европейская комиссия утвердила предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере €600 млн.