Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года

Международная панорама
3 сентября, 13:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, сентября. /ТАСС

Первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС на Украине назвал сроки отправки транша сугубо техническим вопросом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Транш от Европейского союза Украине в размере €600 млн поступит не ранее января 2018 года. Об этом заявил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС на Украине Жослин Гитон в интервью агентству Украинские новости.

Смотрите также

Соглашение Украины об ассоциации с ЕС: победа или поражение

Киев потребовал от ЕК разъяснить слова Юнкера о том, что Украина не является членом ЕС

ЕС: идея "плана Маршалла" для Украины на €5 млрд в год пока не реализована

"Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года", - сообщил Гитон, заверив, что "сроки - это сугубо технический вопрос".

Он напомнил, что "программа макрофинансовой помощи была принята несколько лет назад, и сроки предоставления каждого транша были установлены изначально". В то же время Гитон отметил, что Евросоюз "все еще очень ждет, что все условия будут выполнены".

В марте Европейская комиссия утвердила предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
3
Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС
4
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
5
Си Цзиньпин: БРИКС нужна новая модель развития для преодоления сложностей в экономике
6
Путин назвал стратегические задачи нефтегазовой промышленности России
7
Захарова: занимающиеся обысками загранучреждений сотрудники ФБР чувствуют себя униженными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама