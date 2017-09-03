Украина усилила погранконтроль на время учений "Запад-2017" в Белоруссии

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украина ввела усиленный режим контроля на всех участках границы до окончания российско-белорусских учений "Запад-2017". Об этом сообщил в воскресенье помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"С начала сентября мы начали командно-штабные учения, в рамках которых усилен контроль границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО (силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС) - на северном, южном, западном участках, то есть на всех участках на период как минимум до окончания учений "Запад-2017", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал армии Виктор Муженко заявлял, что с 12 по 15 сентября в стране пройдет ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, главным из которых станут стратегические маневры "Непоколебимая стойкость - 2017". Военные маневры проведут параллельно с учениями "Запад-2017" в Белоруссии.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на период с 14 по 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц техники. Чиновники некоторых западных страны выразили обеспокоенность по поводу проведения этих маневров, а президент Украины Петр Порошенко назвал их угрозой для своей страны. Между тем замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин опроверг утверждения о возможной "российской угрозе" в связи с этими учениями, заверив, что они носят сугубо оборонительный характер.