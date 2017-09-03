Бетонная стена защитит правительственный квартал Вены от терактов

ВЕНА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Строители возводят бетонную стену возле зданий администрации канцлера и президента Австрии с целью защиты правительственного квартала от террористических атак. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии.

Бетонное заграждение высотой 80 сантиметров и шириной в один метр огородит историческую площадь Балльхаусплац в центре столицы от потенциальных атак террористов, которые для преступлений могут прибегнуть к использованию легковых автомобилей или грузовых машин. Работы по возведению стены ведутся уже на протяжении нескольких недель, сообщает корреспондент ТАСС. "Стена станет мерой предосторожности для защиты правительственного квартала", - рассказали в МВД.

Строительные работы планируется завершить к зиме этого года. При этом стена стала не единственной мерой безопасности в Вене. На некоторых пешеходных улицах в центре города появились бетонные столбы, которые должны также предотвратить попытки наезда автомобилей на горожан и гостей столицы.

Между тем намерение правительства отгородиться от остального мира стеной вызвало критику среди австрийских политиков, которые обвинили министров в политике двойных стандартов. "Государственная верхушка огораживается стеной, а границы страны по-прежнему остаются открытыми, - заявил председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. - Когда Орбан (премьер-министр Венгрии) построил забор, чтобы защитить свой народ, все причитали и ругались, а сегодня сами строят стену, при этом исключительно для себя".

По его словам, стены не помогут защитить Австрию от терактов, поскольку народ остается беззащитным на улицах. В то же время факт строительства заграждения указывает на высокую террористическую угрозу, резюмировал политик.