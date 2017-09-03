Мощнее, чем бомба, сброшенная на Нагасаки: КНДР провела шестое ядерное испытание

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Воскресное утро Азиатский регион встретил тревожным сообщением агентства ЦТАК о том, что КНДР разработала водородную бомбу, которая может быть установлена на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

И всего через несколько часов региональные сейсмологические центры зафиксировали землетрясение на территории КНДР. Тектонический удар в этом не сейсмоактивном регионе - первое свидетельство возможного подземного ядерного испытания.

Опасения японской и южнокорейской сторон оказались верными - КНДР действительно провела уже шестое по счету ядерное испытание. Но ситуация оказалась значительно серьезней - Пхеньян официально объявил о том, что успешно провел испытание водородного заряда, - того самого, который может быть использован в качестве боеголовки для МБР.

Хронология событий

Первыми о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна сообщили, как и в предыдущие годы, сейсмологи. Китайское, южнокорейское и японское сейсмо-метеорологические агентства передали информацию о том, что на территории КНДР произошло землетрясение. Так, Национальное метеорологическое управление Японии подчеркнуло, что магнитуда землетрясения составила 6,1, а его очаг залегал на глубине меньше 1 км.

В считанные минуты после этого при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан кризисный штаб по сбору и анализу всей необходимой информации. Еще через какое-то время было объявлено об экстренном заседании Совета национальной безопасности, в котором, помимо премьера, приняли участие главы внешнеполитического и оборонного министерств, а также представили ведомств, отвечающих за обеспечение национальной безопасности.

Торопясь на заседание, глава правительства заявил журналистам, что "есть вероятность того, что Северная Корея действительно провела ядерное испытание, и это совершенно неприемлемо". Аналогичное срочное заседание национального Совбеза было созвано и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам заседания Совета национальной безопасности Японии к прессе вышел министр иностранных дел Таро Коно. "Основываясь на имеющихся у нас данных, правительство пришло к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание", - озвучил он официальную позицию своей страны. Коно заявил, что по дипломатическим каналам Пхеньяну был направлен решительный и жесткий протест, подчеркнув, что все варианты ответа на действия КНДР сейчас лежат на столе. В японском МИД также отметили, что внимательно следят за реакцией Китая, поскольку ядерное испытание должно быть куда более предельной чертой в понимании Пекина, нежели чем постоянные ракетные запуски Пхеньяна.

Официальное заявление КНДР

Через какое-то время государственное телевидение КНДР выступило со срочным и "крайне важным" заявлением. В нем Пхеньян официально объявил о новом ядерном испытании. Свыше того, КНДР подчеркнула, что успешно провела испытание новой водородной бомбы, которая также может быть использована в качестве боеголовки для МБР.

По данным телевидения КНДР, испытание прошло успешно, никаких утечек радиации зафиксировано не было. Позднее агентство ЦТАК также сообщило о том, что указ об испытании водородной бомбы был подписан лично лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Власти Японии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление Пхеньяна. Признав факт шестого ядерного испытания, правительство Японии не исключило, что КНДР действительно могла провести испытание водородного боезаряда. Премьер-министр Синдзо Абэ в этой связи заявил, что только совместные усилия международного сообщества способны теперь остановить Пхеньян, который представляет огромную угрозу для мира, стабильности и безопасности не только региона, но и всего мира.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который был избран во многом благодаря своей мягкой позиции по отношению к КНДР и выступал за возобновление межкорейского диалога, решительно осудил новое ядерное испытание Пхеньяна. Он назвал его "абсурдной ошибкой", которая приведет лишь к дальнейшей изоляции.

Оборонное ведомство Южной Кореи заняло еще более жесткую позицию - в ходе телефонного разговора министра национальной обороны Сон Ён Му с американским коллегой Джеймсом Мэттисом стороны договорились, что рассмотрят возможность военного ответа на действия КНДР. Агентство Ренхап также сообщало, что южнокорейская сторона готова рассмотреть возможность размещения на своей территории "мощнейшего тактического вооружения США" в ответ на действия Пхеньяна.

Реакция России и Китая

МИД РФ выступил с жестким заявлением, осудив ядерное испытание КНДР. Продолжение КНДР действий, подрывающих режим нераспространения ядерного оружия, чревато серьезными последствиями для самого Пхеньяна, на этом фоне единственным выходом из ситуации является возвращение всех сторон к переговорам по проблемам безопасности на Корейском полуострове, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. МИД РФ выразил глубокую озабоченность сообщениями об испытаниях и отметил, что они представляют демонстративное пренебрежение резолюциями СБ ООН и международными нормами, подчеркнув, что действия Пхеньяна "заслуживают самого решительного осуждения".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

В то же время российская сторона призвала все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную. "Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской дорожной карты", - говорится в заявлении МИД РФ.

Решительно осудил действия КНДР и ее ближайший союзник - Китай. "Несмотря на подавляющее неприятие со стороны международного сообщества, КНДР в очередной раз провела ядерные тесты. Правительство Китая выражает по этому поводу свой категоричный протест", - отмечается в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Китайское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что нераспространение ядерного оружия на Корейском полуострове и его денуклеаризация, поддержание мира и стабильности в Северо-Восточной Азии - неизменная позиция Пекина, совпадающая с подавляющим мнением мировой общественности. "Мы с настойчивостью обращаемся к северокорейской стороне с тем, чтобы она должным образом отреагировала на устремления ООН по проблеме денуклеаризации полуострова", - подчеркнул МИД Китая.

Технические характеристики ядерного испытания

В настоящее время военные Японии и Южной Кореи в срочном порядке занимаются сбором и анализом данных, связанных с новым ядерным испытанием КНДР, поэтому конкретных и подтвержденных данных по его техническим характеристикам на данный момент практически нет.

Южнокорейская сторона предположила, что мощность подорванного заряда могла составить 100 килотонн, что почти в пять раз мощнее атомной бомбы "Толстяк", сброшенной США на японский город Нагасаки в 1945 году.

Японская сторона приводит чуть более скромные оценочные данные. Так, по словам министра обороны Ицунори Онодэра, предварительная мощность заряда КНДР составила 70 килотонн. Даже в этом случае подорванный в воскресенье Пхеньяном снаряд значительно превышает все предыдущие ядерные испытания КНДР - в этой оценке японские и южнокорейские специалисты сходятся. Высокую мощность заряда де-факто подтвердили и сейсмологи, отметив, что магнитуда и интенсивность "искусственного" землетрясения, зафиксированного в воскресенье, была значительно выше, чем в ходе предыдущих ядерных испытаний КНДР.

Дальнейшее развитие событий

Япония и Южная Корея уже выступили за срочный созыв Совета Безопасности ООН и призвали международное сообщество сплотиться перед угрозой КНДР. Из-за существенной разницы во времени официальная и полноценная реакция США на ядерное испытание Пхеньяна появится лишь через несколько часов. Можно с уверенностью сказать, что в Токио и Сеуле сейчас во многом ждут именно реакции Вашингтона, ведь президент США Дональд Трамп уже обещал ответить на действия КНДР "огнем и яростью, которых мир никогда не видел".

КНДР на этой неделе дважды потрясла международное сообщество. Сперва Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии, затем - провел испытание водородной бомбы. Японские официальные лица как заклинание каждый раз произносят слова, что "угроза со стороны Северной Кореи вышла на принципиально новый уровень", - эта фраза произносится каждый раз, когда Пхеньян демонстрирует очередной прогресс собственных ракетно-ядерных технологий. Но сейчас реакция международного сообщества на шестое ядерное испытание КНДР была единодушной - это говорит о том, что в этот раз действия Пхеньяна могут привести к более серьезным последствиям для самой КНДР.