Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР

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БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили ужесточить санкции со стороны Евросоюза в отношении КНДР после испытания водородной бомбы Пхеньяном. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении правительства Германии.
"Помимо мер со стороны СБ ООН необходимы действия Евросоюза. Канцлер и президент выступили за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи", - отмечается в сообщении кабмина.