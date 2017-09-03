Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили ужесточить санкции со стороны Евросоюза в отношении КНДР после испытания водородной бомбы Пхеньяном. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении правительства Германии.

"Помимо мер со стороны СБ ООН необходимы действия Евросоюза. Канцлер и президент выступили за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи", - отмечается в сообщении кабмина.