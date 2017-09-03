СМИ: Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства "Бавар-373"

ТАСС, 3 сентября. Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства "Бавар-373". Об этом в воскресенье сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление командующего иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерала Амира Фарзада Эсмаили.

По его словам, работы над всеми компонентами "Бавар-373" завершены, проведены ракетные испытания.

"Бавар-373" полностью изготовлен в Иране, и некоторые его части отличаются от тех, что входят в С-300", - сказал Эсмаили, добавив, что страна планирует использовать "Бавар-373" наряду с российской системой С-300, которую Иран получил в 2016 году. Кроме того, он сообщил, что передача системы "Бавар-373" на базу ПВО "Хатам аль-Анбия" планируется к марту 2018 года и, как только ее доставят на базу, система будет введена в эксплуатацию.

Зенитный ракетный комплекс "Бавар-373", который, по утверждению иранских источников, является аналогом российского ЗРК С-300, впервые был продемонстрирован публике 21 августа 2016 года на выставке иранской оборонной промышленности.

1 марта этого года заместитель министра обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами (нынешний министр обороны страны) сообщил агентству Tasnim о проведении испытания комплекса "Бавар-373".

Контракт на поставку Ирану российских комплексов С-300 был заключен в 2007 году, но его выполнение было приостановлено в 2010 году. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу. В октябре прошлого года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что поставки С-300 в Иран завершены. О заступлении на боевое дежурство поставленных Россией ЗРК С-300 власти Ирана объявили в начале июля.