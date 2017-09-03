Трамп обсудит с помощниками дальнейшие шаги в свете ядерного испытания в КНДР

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудит в воскресенье со своими ключевыми министрами и помощниками, курирующими вопросы внешней политики и национальной безопасности, дальнейшие варианты действий в отношении КНДР в свете проведенного ею нового ядерного испытания. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как подчеркивается в распространенном ею кратком письменном заявлении, "команда [администрации США], занимающаяся вопросами национальной безопасности, внимательно следит" за развитием событий на Корейском полуострове. "У президента и его команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, позднее сегодня пройдет встреча [по ситуации вокруг КНДР]. По мере необходимости мы будем предоставлять дополнительную информацию", - отметила Сандерс.

Ранее в КНДР объявили об успешном испытании водородного заряда.