США вернули Ираку украденные в 2003 году старинные шахматы Саддама Хусейна

КАИР, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Старинные шахматы, принадлежавшие бывшему лидеру Ирака Саддаму Хусейну и украденные во время американского вторжения в страну в 2003 году, возвращены на родину. Как передал в воскресенье телеканал Al Sumaria, доска и фигуры переданы правительству Ирака посольством США в Багдаде.

Согласно сообщению самого диппредставительства, американские дипломаты провели встречу с заместителем министра культуры и древностей Кайсом Рашидом, чтобы вернуть украденный артефакт. "Шахматный комплект Саддама Хусейна был похищен в 2003 году и найден усилиями ФБР, - отмечается в заявлении. - Соединенные Штаты стремятся помочь в возвращении похищенных иракских древностей".

Шахматы представляют собой изготовленную из резного дерева массивную позолоченную доску с орнаментом и вкраплениями полудрагоценных камней. Большинство фигурок в виде облаченных в плащи и шлемы воинов с копьями, мечами и щитами сделаны из металла золотистого и серебристого цвета. Их основания, судя по опубликованным посольством фотографиям, украшены бирюзой и жемчугом.

Известно, что предмет старины был украден из дворца экс-президента. Где именно он находился все эти годы и как его удалось вернуть, не уточняется.

После американского вторжения и начала оккупации иракские хранилища подверглись массовому разграблению. Только из Национального музея в Багдаде исчезли тысячи не поддающихся оценке экспонатов, относящихся к различным эпохам истории Междуречья. Украдены были и десятки ценных подарков, которые хранились во дворцах Хусейна. Бесконтрольно разворовывались не только музеи, но и мечети, церкви и места археологических раскопок во многих иракских провинциях. По оценке властей, в 2003-2004 годах из страны было незаконно вывезено 130 тыс. культурно-исторических ценностей, большинство из которых осели в США, а возвратить на родину удалось пока лишь малую часть.

Новая волна краж и разрушений прокатилась по историческому наследию с началом масштабной экспансии в стране летом 2014 года террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), боевики которой превратились в главных "поставщиков" произведений искусства из Ирака на нелегальные рынки. Многие древние реликвии, особенно памятники архитектуры, скульптуры и храмы были уничтожены экстремистами на подконтрольных им территориях и навсегда исчезли с карты древностей Ближнего Востока.