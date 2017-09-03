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Губернатор Техаса: на восстановительные работы после урагана потребуется до $180 млрд

Международная панорама
3 сентября, 17:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, сентября. /ТАСС

Грегг Эбботт отметил, что на ликвидацию последствий урагана "Катрины" понадобилась меньшая сумма денег

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Стоимость восстановительных работ после наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви", может составить до $180 млрд. Об этом сообщил в воскресенье губернатор этого американского штата Грегг Эбботт.

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"Регион и численность населения, затронутые этим ужасным ураганом и наводнениями, гораздо больше, чем те, которые пострадали от [урагана] "Катрина", - сказал губернатор в эфире телеканала Fox News. Он заявил, что на ликвидацию последствий удара "Катрины", обрушившейся на штат Луизиана в 2005 году, потребовалось более $120 млрд, однако в случае с "Харви" речь идет о более крупной сумме.

"Если посмотреть на число домов и предприятий, затронутых" ураганом "Харви", то можно сделать вывод, что восстановительные работы обойдутся, "вероятно, в районе от 150 до $180 млрд", отметил Эбботт.

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий из федерального бюджета экстренное финансирование в размере $7,85 млрд. В связи с этим Эбботт выразил надежду на "понимание Конгрессом, что это будет лишь первым выделением средств на то, что обойдется гораздо дороже". Губернатор также предупредил, что восстановительные работы на территории пострадавших районов штата "займут долгое время".

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Между тем глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) Брок Лонг в воскресенье не стал говорить, какую сумму его ведомство намерено запросить у Конгресса на работы в районе удара стихии. "Конгресс знает, в чем мы нуждаемся," - указал он. Ранее в ФЕМА сообщили, что в зону стихийного бедствия стянуто более 30 тыс. специалистов, занимающихся различными спасательными и восстановительными работами и представляющих ряд министерств и ведомств, включая Пентагон. К участию в ликвидации последствий урагана привлечено в том числе примерно 6,3 тыс. военнослужащих и более 11 тыс. бойцов Национальной гвардии США.

Обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В результате разгула стихии погибли не менее 50 человек.

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