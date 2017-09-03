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Траулер с 87 мигрантами на борту задержан у румынского берега Черного моря

Международная панорама
3 сентября, 17:50 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 3, сентября. /ТАСС

Мигранты, среди которых 48 мужчин, 16 женщин и 23 ребенка, переданы правоохранительным органам

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БУХАРЕСТ, 3 сентября. /ТАСС/. Рыболовный траулер, на борту которого находились 87 человек, был задержан в воскресенье пограничной полицией близ румынского берега Черного моря. Об этом сообщила Береговая охрана Румынии.

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Согласно сообщению, подозрительный траулер, двигавшийся к румынскому берегу, был обнаружен при помощи Интегрированной системы наблюдения за Черным морем (SCOMAR) примерно в 14 милях от порта Мидия (к северу от Констанцы - прим. ТАСС), за пределами территориальных вод. "Судно не ответило на сигналы Пограничной полиции и не остановилось для проверки, продолжая путь, - указывается в нем. - В сопровождении катеров Береговой охраны оно остановилось у берега близ порта Мидия".

87 человек (48 мужчин, 16 женщин и 23 ребенка) переданы правоохранительным органам для дознания.

По данным Пограничной полиции, за первые шесть месяцев этого года в Румынии были задержаны 1437 иностранцев, которые пытались незаконно проникнуть в страну - почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее, 11 августа в территориальных водах Румынии было задержано судно с 69 нелегальными мигрантами, а 20 августа - другое с 70 мигрантами. Неоднократно задерживались небольшие плавсредства, также перевозившие мигрантов. Аналитики все чаще приходят к выводу, что Румыния и Черное море рискуют стать новым главным маршрутом для мигрантов в Европу.

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