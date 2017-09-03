Прокуратура Киева открыла дело из-за удаления граффити времен "майдана"

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту уничтожения объектов культурного наследия открыто прокуратурой Киева в связи с тем, что со стен рядом с витринами столичного магазина были смыты тематические граффити времен революционных событий на "майдане" в 2014 году. Об этом в воскресенье сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены в ходе исторических событий "революции достоинства" на фасаде дома по ул. Грушевского (в центре Киева - прим. ТАСС)", - написал генпрокурор в Facebook.

Он пояснил, что дело открыто по ст. 298 Уголовного кодекса Украины об уничтожении, разрушении или порче памятников истории культуры, так как приказом министерства культуры Украины ул. Грушевского в Киеве из-за происходящих в 2014 году событий приравнена к объектам культурного наследия. Луценко также пообещал проверить бизнес владельцев магазина, которых он обозвал вандалами.

Устранение рисунков вызвало волну народного негодования - несколько десятков человек, назвавшихся членами общественных организаций, устроили акцию протеста у входа в магазин. Люди залили краской и закидали камнями витрины магазина, а также подожгли шины у его входа.

Уничтожение граффити осудили члены правительства Украины, в частности, министр культуры Евгений Нищук назвал это "невозможными и недопустимыми" вещами, а вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко призвал привлечь к ответственности тех, кто смыл рисунки. В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что его организация готовит обращение в Генпрокуратуру и полицию по факту вандализма.