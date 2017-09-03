В разведке США заявили, что КНДР испытала "продвинутое ядерное устройство"

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское правительство признает, что КНДР произвела испытание современного ядерного боезаряда. Об этом сообщил в воскресенье корреспондету ТАСС представитель американской разведки.

"Мы с высокой долей уверенности можем говорить о том, что это было испытание продвинутого ядерного устройства. И то, что мы до сих пор видим, не является несоответствующим утверждениям Северной Кореи", - заявил этот представитель американских разведывательных кругов.

Между тем президент США Дональд Трамп в воскресенье фактически не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР. "Посмотрим", - сказал американский лидер, когда журналист спросил его в воскресенье о том, планирует ли он отдавать приказ об атаке на Северную Корею в свете проведенного ею нового ядерного испытания.