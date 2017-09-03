МИД Австрии: политические аресты отдаляют Турцию от ЕС

ТАСС, 3 сентября. Глава австрийского МИД и председатель ОБСЕ Себастьян Курц полагает, что в связи с недавними политическими арестами в Турции переговоры о ее вступлении в Евросоюз необходимо прервать. Об этом Курц написал в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

"Недавние аресты в Турции вновь показывают: пора прервать переговоры о ее вступлении в ЕС", - говорится в сообщении. Министр также заметил, что ситуация в Турции на протяжении долгого времени не соотносится с Копенгагенскими критериями, которые страна-кандидат обязуется выполнять для присоединения к ЕС, а сама страна отдаляется от ценностей Евросоюза.

Jüngste Inhaftierungen in #Türkei zeigen erneut: #EU-Beitrittsverhandlungen müssen abgebrochen werden. 1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 September 2017

#Türkei erfüllt schon lange nicht mehr Kopenhagener Kriterien & entfernt sich immer mehr von #EU & unseren Werten. 2/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 September 2017

В последнее время в Турции участились аресты по политическим мотивам, в ходе которых в том числе были задержаны 12 граждан Германии. Многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в минувшем году. Аресты спровоцировали ухудшение отношений Турции и Германии. В частности, в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией о создании таможенного союза.