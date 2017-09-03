СБ ООН проведет 4 сентября заседание, посвященное ядерному испытанию КНДР

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ТАСС, 3 сентября. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание, посвященное успешному испытанию КНДР водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщается на сайте представительства США при ООН.
"Представитель США Ники Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Соединенного Королевства и Республики Корея запросили проведение открытого экстренного заседания Совета Безопасности в ответ на последнее ядерное испытание Северной Кореи. Заседание пройдет завтра, в понедельник, 4 сентября, в 10:00 (17:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в тексте.
Международное сообщество жестко отреагировало на испытание водородного заряда, проведенного КНДР 3 сентября. Вашингтон и Сеул заявили о возможном военном ответе на действия Пхеньяна.