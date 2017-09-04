СМИ: Южная Корея провела учения с использованием баллистической ракеты

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ТАСС, 4 сентября. Южная Корея в ответ на ядерное испытание КНДР провела в понедельник учения с использованием баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По его информации, маневры предполагали запуск баллистической ракеты Hyunmoo, также были задействованы истребители F-15K. В штабе учений отметили, что ракета поразила цель в Японском море. Там также отметили, что по легенде учений целью удара являлся ядерный полигон Пхунгери на территории КНДР.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разработала новую водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.