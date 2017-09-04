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Опросы: Меркель была убедительнее Шульца в теледебатах перед выборами в Бундестаг

Международная панорама
4 сентября, 1:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, сентября. /ТАСС

По данным опросов, блок ХДС/ХСС за три недели до выборов опережает Социал-демократическую партию примерно на 15%

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БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время состоявшихся в воскресенье вечером телевизионных дебатов одержала верх над своим оппонентом от социал-демократов Мартином Шульцем. По данным соцопросов, проведенных по заказу двух центральных германских телеканалов, ее отрыв от преследователя оказался самым значительным за три последних избирательных цикла.

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Согласно выводам социологического института Infratest dimap, 55% смотревших программу немцев отдали предпочтение Ангеле Меркель и лишь 35% - Шульцу. Исследовательская группа "Выборы" в свою очередь считает, что разрыв между двумя претендентами на пост главы правительства оказался гораздо меньше. По ее данным, выступление действующего канцлера понравилось 32% респондентов, а ее оппонента поддержали 29%, при этом 39% опрошенных не смогли определиться с предпочтениями.

Как отмечает агентство DPA, разрыв между Меркель и ее преследователями во время предыдущих двух избирательных кампаний никогда не был таким существенным, как в этот раз.

Согласно данным последних опросов общественного мнения, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, лидером которого является Меркель, за три недели до выборов в Бундестаг опережает Социал-демократическую партию Германии во главе с Шульцем примерно на 15%. За блок Меркель готовы проголосовать 35-40% респондентов, за "красных" - 20-25%.

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Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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