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СМИ: около 1300 иностранных боевиков ИГ сдались иракским войскам

Международная панорама
4 сентября, 1:53 UTC+3 ТАСС

Радикалы были взяты в плен во время битвы за Талль-Афар

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ТАСС, 4 сентября. Около 1,3 тыс. иностранцев, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сдались иракским войскам во время закончившейся поражением экстремистов битвы за Талль-Афар. Об этом передал в воскресенье вечером новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Все взятые в плен содержатся в военном лагере Хаммам Эль-Алиль к югу от города Мосул. Как утверждает издание, "большинство из них - афганцы, чеченцы, граждане РФ и Франции, а также подданные Великобритании". По информации источников, сдавшихся радикалов после окончания главного для мусульман праздника - Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения) - переведут в другое место содержания.

Иракские войска установили полный контроль над Талль-Афаром 26 августа. Еще несколько дней им потребовалось на то, чтобы отбить его крупный пригород Эль-Аядия, куда отступили радикалы, и, по сути, освободить от ИГ всю провинцию Найнава. О захвате ее столицы и бывшего главного оплота радикалов в стране - Мосула - было официально объявлено 10 июля.

В субботу один из командующих операцией против экстремистов генерал Абдель Амир Рашид Яралла сообщил, что во время военной кампании в Талль-Афаре было уничтожено более двух тысяч боевиков. Между тем, как напоминает Shafaq News, тогда же иракский военачальник отрицал наличие каких- либо сделок с врагом. "Ни один из них не сдался нашим подразделениям, и не было никакого соглашения, - отметил он. - В лексиконе иракских воинских частей нет такого понятия как сделка с террористами".

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