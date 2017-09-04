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СМИ: ядерное испытание КНДР не привело к повышению радиационного фона в Китае

Международная панорама
4 сентября, 3:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, сентября. /ТАСС

Ядерное испытание КНДР в настоящее время не оказывает влияния на окружающую среду и население, сообщило Центральное китайское телевидение

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ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Ядерное испытание, проведенное Пхеньяном в воскресенье, не привело к увеличению радиационного фона в Китае.

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Об этом сообщает в понедельник Центральное китайское телевидение.

"Результаты мониторинга показывают, что ядерное испытание КНДР в настоящее время не оказывает влияния на окружающую среду и население", - говорится в сообщении.

В результате очередного, шестого по счету ядерного испытания КНДР Китайский сейсмологический центр в воскресенье зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6, соответственно.

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