СМИ: ядерное испытание КНДР не привело к повышению радиационного фона в Китае

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ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Ядерное испытание, проведенное Пхеньяном в воскресенье, не привело к увеличению радиационного фона в Китае.
Об этом сообщает в понедельник Центральное китайское телевидение.
"Результаты мониторинга показывают, что ядерное испытание КНДР в настоящее время не оказывает влияния на окружающую среду и население", - говорится в сообщении.
В результате очередного, шестого по счету ядерного испытания КНДР Китайский сейсмологический центр в воскресенье зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6, соответственно.