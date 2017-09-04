СМИ: ядерное испытание КНДР не привело к повышению радиационного фона в Китае

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Ядерное испытание, проведенное Пхеньяном в воскресенье, не привело к увеличению радиационного фона в Китае.

Об этом сообщает в понедельник Центральное китайское телевидение.

"Результаты мониторинга показывают, что ядерное испытание КНДР в настоящее время не оказывает влияния на окружающую среду и население", - говорится в сообщении.

В результате очередного, шестого по счету ядерного испытания КНДР Китайский сейсмологический центр в воскресенье зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6, соответственно.