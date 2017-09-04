Глава МИД Индонезии отправилась в Мьянму для урегулирования ситуации вокруг рохинджа

СИНГАПУР, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо направил в Мьянму спецпосланника, главу МИД республики Ретно Марсуди для обсуждения с властями страны вопросов урегулирования ситуации вокруг мусульманского национального меньшинства рохинджа. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times.

В распространенном заявлении президента указывается, что "министр проведет интенсивные консультации в Нейпидо". Глава МИД должна убедить правительство Мьянмы прекратить и предотвратить насилие, обеспечить защиту всех граждан страны, в том числе и мусульман, а также предоставить доступ нуждающихся к гуманитарной помощи, отмечается в сообщении главы государства.

Заявление президента страны, большая часть населения которой исповедует ислам, последовало после того, как в минувшие выходные в Джакарте прошли митинги с требованиями остановить насилие в отношении этого нацменьшинства. Кроме того, собравшиеся потребовали отобрать у государственного советника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически политического лидера этого государства, Нобелевскую премию мира. А в ночь на воскресенье неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание посольства Мьянмы, после чего вспыхнул небольшой пожар.

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн в Мьянме, власти которой считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю превысило 400 человек, более 18 тыс. покинули страну.