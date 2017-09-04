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Южнокорейские экологи согласились на размещение в стране системы ПРО THAAD

Международная панорама
4 сентября, 5:54 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, сентября. /ТАСС

Часть системы ПРО была доставлена в Республику Корея весной этого года

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СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство охраны окружающей среды Республики Корея согласилось на размещение в стране американского комплекса ПРО THAAD. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

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"Ведомство дало согласие на развертывание THAAD при соблюдении определенных условий", - говорится в кратком сообщении. Другие подробности пока не приводятся.

Часть системы ПРО была доставлена в Южную Корею весной этого года. Однако затем выяснилось, что не была проведена обязательная комплексная экологическая экспертиза, процесс развертывания затормозился. Как сообщалось ранее, экспертиза должна была занять как минимум год. Однако в связи с проведенным КНДР в воскресенье испытанием водородной бомбы правительство Республики Корея приняло решение ускорить ход размещения американской ПРО.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Система ПРО, согласно заявлению Вашингтона, призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов как от баллистических ракет малой дальности, так и от стратегических баллистических ракет. Предлогом для установки THAAD в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.

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