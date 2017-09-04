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Guardian: боевик ИГ вербовал журналиста Би-би-си для совершения теракта в Лондоне

Международная панорама
4 сентября, 6:22 UTC+3 ТАСС

Репортер в ходе своего расследования об экстремистских группировках вступил в переписку с боевиком ИГ в Twitter

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ТАСС, 4 сентября. Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пытался склонить журналиста вещательной корпорации Би-би-си к совершению теракта в районе Лондонского моста. Об этом сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на слова репортера.

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По информации газеты, сотрудник Би-би-си, чье имя не сообщается, в течение двух лет проводил расследование об экстремистских группировках. Он вступил в переписку с боевиком ИГ в Twitter, скрыв род своей деятельности. Как сообщает газета, злоумышленник склонял журналиста к совершению нападения около Лондонского моста в одиночку или с группой сообщников. The Guardian отмечает, что вербовка происходила за год до того, как был совершен теракт.

По информации издания, в рамках расследования журналист также вступал в контакт с другими членами ИГ, которые рассказывали ему о планах дальнейших нападений, а также о том, где можно купить оружие.

3 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, расположенного в непосредственной близости, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Погибли восемь человек, правоохранители ликвидировали нападавших.

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